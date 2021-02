Belen Rodriguez il dramma a Verissimo: “Io e Antonino abbiamo perso un bambino” (Di domenica 21 febbraio 2021) Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese hanno perso un bambino Sabato pomeriggio su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Verissimo, e tra i vari ospiti di Silvia Toffanin ci sarà Belen Rodriguez. La modella argentina parlerà per la prima volta assoluta della sua seconda gravidanza. La voce del sua dolce attesa circolava da tanto tempo sul web, ma la conduttrice di Tu sì que vales ha aspettato diverse settimane per confermare o smentire la dolce novella. Stando agli spoiler che sono stati diffusi in rete, ovvero dal sito ufficiale Mediaset, l’ex moglie di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese aspettavano già un bambino. Tutto è successo quando i due innamorati stavano insieme da pochissimo tempo. I diretti ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 21 febbraio 2021)edSpinalbese hannounSabato pomeriggio su Canale 5 va in onda una nuova puntata di, e tra i vari ospiti di Silvia Toffanin ci sarà. La modella argentina parlerà per la prima volta assoluta della sua seconda gravidanza. La voce del sua dolce attesa circolava da tanto tempo sul web, ma la conduttrice di Tu sì que vales ha aspettato diverse settimane per confermare o smentire la dolce novella. Stando agli spoiler che sono stati diffusi in rete, ovvero dal sito ufficiale Mediaset, l’ex moglie di Stefano De Martino eSpinalbese aspettavano già un. Tutto è successo quando i due innamorati stavano insieme da pochissimo tempo. I diretti ...

