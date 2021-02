Autostrade, Opa a sorpresa di Gavio e Ardian: 1,7 miliardi per il delisting di Astm (Di domenica 21 febbraio 2021) Mentre gli occhi sono puntati sull’eterna trattativa tra Atlantia e Cdp per il destino di Autostrade perl’Italia, la famiglia Gavio lancia insieme ai francesi del fondo Ardian un'Opa ad acquisire la totalità delle azioni di Astm, gruppo che gestisce 4.594 km di rete nel mondo. Nel prezzo offerto premio del 28,8% sulla chiusura di venerdì Leggi su ilsole24ore (Di domenica 21 febbraio 2021) Mentre gli occhi sono puntati sull’eterna trattativa tra Atlantia e Cdp per il destino diperl’Italia, la famiglialancia insieme ai francesi del fondoun'Opa ad acquisire la totalità delle azioni di, gruppo che gestisce 4.594 km di rete nel mondo. Nel prezzo offerto premio del 28,8% sulla chiusura di venerdì

