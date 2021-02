A Treviso mamma si getta dal ponte Vidor con il bimbo di un anno in braccio e muore

(Di domenica 21 febbraio 2021) Tragedia in provincia diieri sera. Un fatto che lascia davvero tutti sconvolti. E’ successo intorno alle 20 di ieri, una donna di 31 anni è morta dopo essersita daldi. La donna si èta dalcon inil figlio di une mezzo. Ci sono speranze che il piccolo si possa salvare. Il bambino infatti è stato trovato dai soccorritori in condizioni disperate, ed è stato portato all’ospedale di. La donna era uscita di casa verso le 20 di sabato, facendo perdere le sue tracce. Scattato l’allarme, i carabinieri htrovato la sua auto, vuota, nei pressi delsul Piave. Da lì sono iniziate le ricerche per capire che cosa fosse successo e purtroppo ...

la tribuna di Treviso

VIDOR - Dramma ieri sera a Vidor. Una giovanedi 31 anni si è gettata gettata dal ponte di Vidor, con in braccio il figlio di un anno e ...è stato portato all'ospedale Cà Foncello di. ...Secondo le prime informazioni, la giovane donna, residente a Vedelago (), soffriva di una forma depressiva, e per questo era in cura presso un centro specializzato. Era uscita di casa per ...CASTELLO DI GODEGO (Treviso) - «So che sarò definito un mostro, ma il dolore che sto provando lo conosco solo io. L’ho fatto per evitare a mio figlio un futuro di ...Ancora una tragedia in Italia, precisamente a Treviso: la mamma si getta dal ponte con il figlio e muore sul colpo. Il piccolo è grave ...