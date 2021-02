Verissimo | le confessioni di Belen Rodriguez

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ospite aha ripercorso la storia d’amore con Antonino Spinalbese, il rapporto con l’ex-marito e la gioia per la nuova gravidanza.Rogriguez racconta il colpo di fulmine con Antonino Spinalbese su Notizie.it.

Notiziedi_it : Le confessioni di Francesco Sarcina a Verissimo: “Sono andato in overdose” - Notiziedi_it : Le confessioni di Francesco Sarcina a Verissimo: “Sono andato in overdose” -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo confessioni

Belen Rodriguez più raggiante che mai a. La modella argentina, ospite di Silvia Toffanin nella puntata del 20 febbraio, si è lasciata andare a diverse. Tra queste il periodo felice che vive con il compagno Antonino ...Momenti emozionanti a. Ospite della puntata del 20 febbraio Ilaria D'Amico . La compagna di Gigi Buffon ha parlato del dolore per la morte della sorella Katia. 'Parlare molto di Katia, ho una commozione che ...Rocco Casalino non è più il Portavoce di Palazzo Chigi e fioccano le interviste e le confessioni l'ultima a Verissimo su Betting Channel ...Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti della nuova Puntata di Verissimo, in onda sabato 20 febbraio 2021 su Canale5.