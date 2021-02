Nuovo Dpcm, Italia tutta arancione per un periodo. E nuovi criteri per i colori (Di sabato 20 febbraio 2021) Si parler di un Italia arancione per un certo periodo , con restrizioni anti - Covid omogenee ovunque, ipotesi avanzata dal presidente Stefano Bonaccini, ma anche di nuovi criteri alla base del ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 febbraio 2021) Si parler di unper un certo, con restrizioni anti - Covid omogenee ovunque, ipotesi avanzata dal presidente Stefano Bonaccini, ma anche dialla base del ...

Agenzia_Ansa : Domani riunione della conferenza delle Regioni in vista del nuovo #Dpcm. Su gestione della pandemia e sistema delle… - RaiNews : #COVID19, vertice dei governatori delle #Regioni su nuovo #Dpcm. Da domani tornano in arancione Campania Emilia Rom… - sandroz_it : A che ora parla Draghi con gli italiani del nuovo DPCM ??? - giudiiiiiiiii : RT @tempoweb: Tutta Italia #zonaarancione ma #Salvini non ci sta: basta gettare nel panico gli italiani #covid #governo #draghi #20febbraio… - Pino__Merola : Paura per le varianti Covid: oggi vertice dei governatori sul nuovo dpcm -