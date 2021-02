LIVE Brady-Osaka 4-6 3-6, Finale Australian Open in DIRETTA: la nipponica conquista il quarto Slam della sua carriera (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.15 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della Finale dell’Australian Open donne tra Naomi Osaka e Jennifer Brady. Buon proseguimento di giornata. 11.07 Naomi Osaka si porta a casa meritatamente il quarto torneo dello Slam della sua carriera, il secondo ottenuto in Australia, confermandosi la più forte sul cemento! Jennifer Brady vende cara la pelle per buona parte del primo set, ma un colpo fortunato della nipponica indirizza il decimo e decisivo gioco, segnato poi da un erroraccio della statunitense. La numero 22 del tabellone ne paga le conseguenze ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.15 Grazie per aver vissuto con noi le emozionidell’donne tra Naomie Jennifer. Buon proseguimento di giornata. 11.07 Naomisi porta a casa meritatamente iltorneo dellosua, il secondo ottenuto in Australia, confermandosi la più forte sul cemento! Jennifervende cara la pelle per buona parte del primo set, ma un colpo fortunatoindirizza il decimo e decisivo gioco, segnato poi da un erroracciostatunitense. La numero 22 del tabellone ne paga le conseguenze ...

