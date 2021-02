Il Bayern cade a Francoforte | l’Eintracht vince 2-1 grazie a Kamada e Younes

(Di sabato 20 febbraio 2021) Pomeriggio amaro per ilMonaco a2-1alle reti in avvio di, bellissimo il gol dell’ex Napoli, che pochi minuti prima era andato vicino a superare Neuer con un tentativo da centrocampo. Per la squadra di Flick accorcia le distanze il solito Lewandowski, ma l’assalto finale non basta nemmeno per raggiungere il pari. I bavaresi rimangono in testa e a +5 dal Lipsia, la squadra di Nagelsmann può accorciare domani contro l’Herta Berlino.con questa vittoria mantiene il passo del Wolfsburg e lo riaggancia al terzo posto a 42 punti. Foto: Twitter Eintracht L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

RaiSport : ? #Calcio - #Bundesliga Il #BayernMonaco cade con l'#Eintracht Vincono #Meinz e #UnionBerlin - pasqualinipatri : Lewandowski non basta: il Bayern Monaco cade a Francoforte - giovannicoviel1 : RT @LALAZIOMIA: Il Bayern Monaco cade a Francoforte - laziopress : Lewandowski non basta: il Bayern Monaco cade a Francoforte - LALAZIOMIA : Il Bayern Monaco cade a Francoforte -

