Australian Open, il tabellone e i risultati (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tabellone e i risultati degli Australian Open, il primo Grande Slam del 2021. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Il tabellone e i risultati degli Australian Open. Il grande tennis è pronto a ripartire e lo fa nella bolla di Melbourne. Un piccolo ritorno alla normalità per questo sport con la presenza del pubblico sugli spalti nelle norme anti-Covid. Il tabellone maschile Novak Djokovic va a caccia del terzo successo consecutivo a Melbourne. Non sarà semplice per il serbo vista la concorrenza. Assente Roger Federer. Semifinali Di seguito i risultati delle semifinali degli Australian Open 1 Djokovic N. (Srb)-Q Karatsev A. (Rus) 6-3 6-4 6-24 Medvedev D. (Rus)-5 Tsitsipas S. ... Leggi su newsmondo (Di sabato 20 febbraio 2021) Ile idegli, il primo Grande Slam del 2021. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Ile idegli. Il grande tennis è pronto a ripartire e lo fa nella bolla di Melbourne. Un piccolo ritorno alla normalità per questo sport con la presenza del pubblico sugli spalti nelle norme anti-Covid. Ilmaschile Novak Djokovic va a caccia del terzo successo consecutivo a Melbourne. Non sarà semplice per il serbo vista la concorrenza. Assente Roger Federer. Semifinali Di seguito idelle semifinali degli1 Djokovic N. (Srb)-Q Karatsev A. (Rus) 6-3 6-4 6-24 Medvedev D. (Rus)-5 Tsitsipas S. ...

Eurosport_IT : 100% NAOMI OSAKA! ???? La campionessa giapponese vince gli Australian Open per la seconda volta in carriera, facendo… - WeAreTennisITA : 9?? su 9?? ?? Arriva la mezzanotte per Cenerentola-Karatsev e ha le sembianze di Novak Djokovic, che conquista la no… - ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - sportface2016 : Naomi #Osaka vince gli #AustralianOpen 2021: quanto guadagna? Soldi e punti del ranking - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: 4° titolo slam su 4 finali giocate, tutte sul cemento. ?? Osaka, simpy the best! ?? -