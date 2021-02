Uomini e Donne: Sophie Codegoni sceglie Matteo Ranieri (Di venerdì 19 febbraio 2021) Anche per Sophie Codegoni è arrivato il momento di fare la sua scelta. La tronista più giovane nella storia di Uomini e Donne, dopo un percorso intenso che l’ha fatta conoscere e apprezzare dal pubblico, la Codegoni ha deciso di concludere la sua esperienza nel Trono Classico con Matteo Ranieri, preferendolo a Giorgio Di Bonaventura. La presentatrice fa accomodare Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura, che si presentano elegantissimi e molto emozionati, per poi mostrare i momenti più belli del percorso con i due corteggiatori. Prima della scelta vengono mandate in onda le ultime esterne. Con Giorgio, per il quale Sophie cucina una carbonara prima di lasciarsi andare tra le sue braccia, la tronista si è mostrata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Anche perè arrivato il momento di fare la sua scelta. La tronista più giovane nella storia di, dopo un percorso intenso che l’ha fatta conoscere e apprezzare dal pubblico, laha deciso di concludere la sua esperienza nel Trono Classico con, preferendolo a Giorgio Di Bonaventura. La presentatrice fa accomodaree Giorgio Di Bonaventura, che si presentano elegantissimi e molto emozionati, per poi mostrare i momenti più belli del percorso con i due corteggiatori. Prima della scelta vengono mandate in onda le ultime esterne. Con Giorgio, per il qualecucina una carbonara prima di lasciarsi andare tra le sue braccia, la tronista si è mostrata ...

