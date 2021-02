Uomini e Donne | Roberta Di Padua spiazza sul calo di desiderio di Riccardo Guarnieri | la scelta

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ in corso l’ennesima crisi d’amore traDi, coppia di conoscenti storica a. I due protagonisti del trono over si sono, infatti, detti di nuovo addio nello studio del programma, dopo essersi concessi una seconda chance a frequentarsi, alla luce della rottura tra il cavaliere e Ida Platano. L’addio si è registrato nella nuova puntata del dating-show, trasmessa il 18 febbraio 2021 su Canale 5, dove, incalzato sui propri sentimenti, a centro studioha dichiarato di non provare un sentimento forte pere di avere però paura di perderla. Parole che hanno ferito la dama, tanto che lei ha deciso di chiudere in definitiva con lui non sentendosi amata come persona né desiderata come donna in ...