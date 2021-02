“Uno degli uomini più ricchi del mondo” Scomparso 44 anni fa | la svolta in uno dei casi più seguiti a ‘Chi l’ha visto?’

(Di venerdì 19 febbraio 2021) La sua scomparsa risale a 44fa, quando a soli seisparì senza lasciare traccia, lasciando i genitori in un limbo che dura ancora oggi. I fatti risalgono al 21 giugno 1977 e solo oggi, a oltre quarant’dalla sua scomparsa, arriva unache finalmente potrebbe portare alla conclusione di uno deipiù sconvolgenti della cronaca italiana. Mauro Romano è stato rapito da un uomo che il bambino chiamava affettuosamente ‘zio’ forse per essere venduto ad una famiglia benestante secondo l’ultima pista che sta cercando di fare luce su quel mistero che ha sconvolto il Salento. Lo scorso novembre un ex barbiere 79enne, Vittorio Romanelli, residente anche lui a Racale, ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e di finire sotto processo con l’accusa di sequestro di ...

giuliainnocenzi : La catena Iper La Grande mi ha confermato che non vende più il foie gras, uno degli alimenti più crudeli che esista… - emergenzavvf : ?? Maxi tamponamento autostrada #A32 #Torino - Bardonecchia: soccorse dai #vigilidelfuoco 20 persone rimaste bloccat… - UniPadova : ?? Buon compleanno #GalileoGalilei! Oggi è l’anniversario della nascita di uno degli studiosi più importanti della… - rd5mp : RT @aletapparini: (magari un giorno qualcuno riuscirà a spiegare la curva dei contagi e quella dei decessi uguali in #California, dopo tre… - Noovyis : (“Il bambino rapito 44 anni fa oggi è uno degli uomini più ricchi al mondo”: l’incredibile svolta nel caso Mauro Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno degli

...la Supermedia YouTrend per Agi del 18 febbraio 2021 (periodo dal 4 al 17 febbraio rilevazioni... entrambe sotto al 4% e a quota 3,5%, la prima perde un decimo e la seconda ne prende. Scende ...Ma chi era che sperava in nuove restrizioni? Su Libero Quotidiano leggiamo che "l'intercettazione riguardaindagati nella maxi inchiesta sulle mascherine della Procura di Roma sull' ...John Carmack, storico sviluppatore di videogiochi, propone ai produttori di GPU e console di implementare un sistema d'aste per limitare il fenomeno dello scalping. Un'idea per certi versi interessant ...Can Yaman, il protagonista di Daydreamer, sta girando alcune scene sul set di Che Dio ci Aiuti 6 in qualità di guest star.