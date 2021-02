Ue, Draghi: “Recovery fund è straordinaria prova di fiducia reciproca. Non era mai successo nella storia dell’Europa” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “È una mia profonda convinzione che le contrapposizioni tra istituzioni siano un gioco a somma negativa, mentre la collaborazione produce effetti moltiplicatori”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo alla cerimonia di insediamento del presidente della Corte dei conti e all’inaugurazione dell’Anno giudiziario. “È a questo principio di leale e costruttiva collaborazione – aggiunge – che penso vada improntata la relazione tra chi agisce e chi controlla: questo principio deve guidare tutti i servitori dello Stato, controllati e controllori. Mai nella storia dell’Ue, i governi avevano tassato i loro cittadini per dare il provente di questa tassazione ai cittadini di altri paesi dell’Unione. È avvenuto con i trasferimenti a fondo perduto stabiliti dal Next Generation. Si tratta di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “È una mia profonda convinzione che le contrapposizioni tra istituzioni siano un gioco a somma negativa, mentre la collaborazione produce effetti moltiplicatori”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo alla cerimonia di insediamento del presidente della Corte dei conti e all’inaugurazione dell’Anno giudiziario. “È a questo principio di leale e costruttiva collaborazione – aggiunge – che penso vada improntata la relazione tra chi agisce e chi controlla: questo principio deve guidare tutti i servitori dello Stato, controllati e controllori. Maidell’Ue, i governi avevano tassato i loro cittadini per dare il provente di questa tassazione ai cittadini di altri paesi dell’Unione. È avvenuto con i trasferimenti a fondo perduto stabiliti dal Next Generation. Si tratta di una ...

fattoquotidiano : Da Renzi ai grandi giornali, tutti quelli che dicevano: “Il Recovery plan sarà riscritto”. Draghi: “Finiremo il lav… - fattoquotidiano : IL DISCORSO DI DRAGHI Chi si aspettava un discorso che marcasse la discontinuità col governo precedente è rimasto… - Maumol : Draghi affiderà la gestione del Recovery Plan al ministero del Tesoro, mentre Conte aveva immaginato di accentrare… - clikservernet : Ue, Draghi: “Recovery fund è straordinaria prova di fiducia reciproca. Non era mai successo nella storia dell’Europ… - GruwFrequency : ?? Ricominciare è stato bellissimo!?????? Come ha detto il nostro capitano, “mi sentivo come un bambino il primo giorn… -