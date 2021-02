Theo Hernandez: 'Il Milan non teme nessuno. Ibra? Impressionante' (Di venerdì 19 febbraio 2021) MilanO - " Non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura. Qui a Milano i derby sono tutti importanti, però certamente questo lo sarà di più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 febbraio 2021)O - " Non temoe nemmeno i miei compagni hanno paura. Qui ao i derby sono tutti importanti, però certamente questo lo sarà di più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci ...

OptaPaolo : 11 - Con cinque gol e sei assist (11), Theo Hernández ha già superato il numero di reti a cui ha preso parte nella… - lellacmilan : RT @musagete10: Theo Hernandez: 'Ogni volta che c'è la possibilità io tiro, anche se poi sento Ibra che mi grida addosso' - Livia_DiGioia : RT @musagete10: Theo Hernandez: 'Ogni volta che c'è la possibilità io tiro, anche se poi sento Ibra che mi grida addosso' - sportli26181512 : Theo Hernandez: 'Il Milan non teme nessuno. Ibra? Impressionante': Le parole del giocatore rossonero in vista del d… - Mercato_SerieA : Theo Hernandez: 'Ibra 'rompiscatole', averlo è un plus. Hakimi è un amico e mi somiglia, ma al derby...'… -