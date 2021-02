Stefano Tacconi e l’improvviso sconforto: “Non so quanto mi resta da vivere… Io ho deciso” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se dovesse esserci, proprio in questo momento, un concorso per trovare “l’uomo più ottimista del mondo”, a vincere non sarebbe certamente Stefano Tacconi. Che ieri a Pomeriggio 5 si è lasciato andare a un momento di sconforto: “Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po’ di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso”. Insomma, ha fatto un po’ tutto da solo tanto che Barbara D’Urso ha ribattuto: “Che vuol dire che non sai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Se dovesse esserci, proprio in questo momento, un concorso per trovare “l’uomo più ottimista del mondo”, a vincere non sarebbe certamente. Che ieri a Pomeriggio 5 si è lasciato andare a un momento di: “Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non somida vivere, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, adesso voglio riprendermi un po’ di vita e andare ad allenare un anno in Cina. Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho”. Insomma, ha fatto un po’ tutto da solo tanto che Barbara D’Urso ha ribattuto: “Che vuol dire che non sai ...

FQMagazineit : Stefano Tacconi e l’improvviso sconforto: “Non so quanto mi resta da vivere… Io ho deciso” - clikservernet : Stefano Tacconi e l’improvviso sconforto: “Non so quanto mi resta da vivere… Io ho deciso” - Noovyis : (Stefano Tacconi e l’improvviso sconforto: “Non so quanto mi resta da vivere… Io ho deciso”) Playhitmusic - - CaffeFou : 'Io non so quanto mi resta...' E Stefano Tacconi gela tutto lo studio #Pomeriggio5 - UNDMofficial : New post: Stefano Tacconi malattia? La confessione da Barbara D’Urso, gelo in studio -