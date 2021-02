Sono 40 i parlamentari 5 stelle espulsi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Salgono a 40 i parlamentari espulsi dai gruppi di Camera e Senato. Alla lista dei 35 - che hanno votato contro o si Sono astenuti nel voto di fiducia al Governo Draghi fra i due rami del Parlamento - vanno aggiunti, infatti, altri cinque deputati. Tra i deputati considerati assenti non giustificati e, quindi, espulsi ci sarebbero Yana Ehm, Davide Zanichelli, Simona Suriano, Rosa Menga, Cristian Romaniello, viene riferito. Nelle tensioni che attraversano M5s, è in punta di regole che si gioca la partita delle espulsioni, nè mancano i riferimenti letterari per descrivere l'impasse. Le regole impongono, secondo l'avvocato Lorenzo Borrè, che la cacciata dei dissidenti debba essere ratificata dagli iscritti perchè sia valida. "Incredibile: Crippa ha avuto 'indicazione' per ... Leggi su agi (Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Salgono a 40 idai gruppi di Camera e Senato. Alla lista dei 35 - che hanno votato contro o siastenuti nel voto di fiducia al Governo Draghi fra i due rami del Parlamento - vanno aggiunti, infatti, altri cinque deputati. Tra i deputati considerati assenti non giustificati e, quindi,ci sarebbero Yana Ehm, Davide Zanichelli, Simona Suriano, Rosa Menga, Cristian Romaniello, viene riferito. Nelle tensioni che attraversano M5s, è in punta di regole che si gioca la partita delleoni, nè mancano i riferimenti letterari per descrivere l'impasse. Le regole impongono, secondo l'avvocato Lorenzo Borrè, che la cacciata dei dissidenti debba essere ratificata dagli iscritti perchè sia valida. "Incredibile: Crippa ha avuto 'indicazione' per ...

fattoquotidiano : ESPULSIONI I parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno votato No al governo Draghi sono gli unici che hanno de… - stanzaselvaggia : “Forza Italia è la nutrice!”. “Io sono per la dieta mediterranea!”. “Lei è un incappucciato della finanza!”. “Lei è… - you_trend : Fiducia alla #Camera: ecco la composizione della maggioranza #Draghi, pesando in % ogni gruppo sul totale dei Sì (s… - fabiospes1 : RT @Agenzia_Italia: Sono 40 i parlamentari 5 stelle espulsi - silvanhoe : RT @Agenzia_Italia: Sono 40 i parlamentari 5 stelle espulsi -