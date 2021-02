Pojana | il leghista veneto spernacchia Salvini | Giorgetti ha la faccia bruciata dall' irreversibilità dell' Euro

Ultime Notizie dalla rete : Pojana leghista

Globalist.it

Una gustosa puntata deldi Andrea Pennacchi deluso dalla Lega che ha dato la fiducia al governo Draghi e si è calata le braghe. "La Padania l'hai mollata da decenni, a furia di ingrandirti fra poco ti toccherà urlare '...Sembrano migliorate le condizioni deldi Propaganda Live . 'So taca na machina, ma respiro', ha infatti scritto in dialetto veneto l'attore Andrea Pennacchi (ilappunto), presumibilmente dall'ospedale di Padova dove è ricoverato per Covid. L'attore, noto per la trasmissione di La7, e recentemente apprezzato dal pubblico televisivo per la sua ..."La Padania l'hai mollata da decenni, a furia di ingrandirti fra poco ti toccherà urlare 'Prima gli euro-asiatici, prima i terrestri'..." E poi: "Giorgetti ha ancora mezza faccia ...