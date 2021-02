Peculato e truffa aggravata, in manette un curatore fallimentare (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella giornata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di A.A., commercialista, emessa dal Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura irpina. Contestualmente è stato eseguito, in uno con l’ordinanza cautelare personale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del denaro e altri beni e utilità fino a concorrenza dell’importo di oltre centomila euro. L’indagato, professionista conosciuto nell’ambiente professionale, è ritenuto responsabile di plurime ipotesi di Peculato e truffa aggravata dall’abuso delle pubbliche funzioni svolte nel rulo di curatore e custode giudiziario in molte ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nella giornata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di A.A., commercialista, emessa dal Giudice per indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura irpina. Contestualmente è stato eseguito, in uno con l’ordinanza cautelare personale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del denaro e altri beni e utilità fino a concorrenza dell’importo di oltre centomila euro. L’indagato, professionista conosciuto nell’ambiente professionale, è ritenuto responsabile di plurime ipotesi didall’abuso delle pubbliche funzioni svolte nel rulo die custode giudiziario in molte ...

