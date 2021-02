Lazio-Sampdoria, Ranieri: “Abbiamo un obiettivo in scadenza… Rinnovo? Non ho smanie, a me piace allenare” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le parole del tecnico della Sampdoria, a 24 ore dal match dell'"Olimpico" contro la Lazio.Vigilia di match contro la Lazio, per il tecnico blucerchiato, in vista della gara in programma allo stadio "Olimpico", alle ore 15.00. L'allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, come riportano le colonne del quotidiano sportivo "La Gazzetta della Sport", da la sua massima priorità al campo e sfida contro la compagine allenata dal coach biancoceleste, Simone Inzaghi, rispondendo così alla stampa, sul suo futuro e del contratto che lo lega alla società "blucerchiata". Di seguito le parole dell'allenatore romano.Non ho mai avuto smanie di Rinnovo. La tempistica? Non ci sono tempi precisi , ora mi sembra prematuro, la prima scadenza sono i 40-43 punti: arriviamoci e vediamo. A me ... Leggi su mediagol (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le parole del tecnico della, a 24 ore dal match dell'"Olimpico" contro la.Vigilia di match contro la, per il tecnico blucerchiato, in vista della gara in programma allo stadio "Olimpico", alle ore 15.00. L'allenatore della, Claudio, come riportano le colonne del quotidiano sportivo "La Gazzetta della Sport", da la sua massima priorità al campo e sfida contro la compagine allenata dal coach biancoceleste, Simone Inzaghi, rispondendo così alla stampa, sul suo futuro e del contratto che lo lega alla società "blucerchiata". Di seguito le parole dell'allenatore romano.Non ho mai avutodi. La tempistica? Non ci sono tempi precisi , ora mi sembra prematuro, la prima scadenza sono i 40-43 punti: arriviamoci e vediamo. A me ...

