Lazio, Inzaghi: “Affronteremo la Sampdoria in piena emergenza” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Impegno di campionato per la Lazio che affronterà la Sampdoria di Ranieri. Capitolini poi impegnati il 23 febbraio in Champions League con il Bayern. Il tecnico Simone Inzaghi ha presentato in sala stampa la sfida con la squadra blucerchiata: "Con così tante defezioni penso che fare turnover sia difficile. Siamo contenti di affrontare martedì la miglior squadra al mondo ma il mio pensiero va alla Sampdoria". Biancocelesti in emergenza in difesa a causa della squalifica di Hoedt e l'assenza forzata di Radu per l'operazione all'ernia inguinale di ieri. "Abbiamo defezioni ma ci siamo abituati in questi anni - ha spiegato Inzaghi -. Cercheremo di fare necessità virtù: c'è Musacchio, c'è Parolo che in quel ruolo ci ha giocato parecchie volte. E' un'annata in cui in difesa siamo spesso in ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021) Impegno di campionato per lache affronterà ladi Ranieri. Capitolini poi impegnati il 23 febbraio in Champions League con il Bayern. Il tecnico Simoneha presentato in sala stampa la sfida con la squadra blucerchiata: "Con così tante defezioni penso che fare turnover sia difficile. Siamo contenti di affrontare martedì la miglior squadra al mondo ma il mio pensiero va alla". Biancocelesti inin difesa a causa della squalifica di Hoedt e l'assenza forzata di Radu per l'operazione all'ernia inguinale di ieri. "Abbiamo defezioni ma ci siamo abituati in questi anni - ha spiegato-. Cercheremo di fare necessità virtù: c'è Musacchio, c'è Parolo che in quel ruolo ci ha giocato parecchie volte. E' un'annata in cui in difesa siamo spesso in ...

