Il salario minimo è una battaglia trasversale Ma i sindacati sono i primi a osteggiarla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) di Massimiliano Verona Tra le notizie che più mi hanno colpito, c’è un articolo de ilfattoquotidiano.it, di Chiara Brusini, che parla di. Riparlare di quella che io considero una legge di civiltà, riapre una ferita profonda nel mio senso di giustizia e di equità sociale. Partendo dall’assunto che qualunque lavoro, anche il più umile, dovrebbe avere un, stabilito per legge, al di sotto del quale non è possibile andare, quello che lascia esterrefatti è che i più feroci detrattori di una legge di questo tipo siano proprio le rappresentanze sindacali. Dal loro punto di visto si creerebbero le condizioni per eliminare la contrattazione nazionale, livellando verso il basso gli stipendi. Questa è una della cose più false mai sentite. Semmai succederebbe il contrario: le contrattazioni ...