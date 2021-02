Governo: Fdi avvia consultazioni con Ordini professionali (2) (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - “Troppo a lungo si è penalizzato l'intero settore -afferma il capogruppo in Senato Luca Ciriani- escludendolo e sottostimandolo. E quelle scarse risorse ricevute sono state disomogenee e di difficile accesso. Dopo quasi un anno di decreti emergenziali sperequativi ed umilianti, queste categorie sono allo stremo e in una situazione allarmante”. Agli incontri hanno partecipato anche i parlamentari competenti in materia di Camera e Senato rispettivamente: Marco Osnato, Paolo Trancassini, Marcello Gemmato, Andrea De Bertoldi e Franco Zaffini. “In questi giorni abbiamo incontrato -spiega la responsabile nazionale dipartimento Professioni Fdi, Marta Schifone, che ha coordinato i lavori- i presidenti nazionali: dell'ordine dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli; dell'ordine degli Infermieri, Barbara Mangiacavalli (Fnopi); del Consiglio del Notariato, Valentina Rubertelli; di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) (Adnkronos) - “Troppo a lungo si è penalizzato l'intero settore -afferma il capogruppo in Senato Luca Ciriani- escludendolo e sottostimandolo. E quelle scarse risorse ricevute sono state disomogenee e di difficile accesso. Dopo quasi un anno di decreti emergenziali sperequativi ed umilianti, queste categorie sono allo stremo e in una situazione allarmante”. Agli incontri hanno partecipato anche i parlamentari competenti in materia di Camera e Senato rispettivamente: Marco Osnato, Paolo Trancassini, Marcello Gemmato, Andrea De Bertoldi e Franco Zaffini. “In questi giorni abbiamo incontrato -spiega la responsabile nazionale dipartimento Professioni Fdi, Marta Schifone, che ha coordinato i lavori- i presidenti nazionali: dell'ordine dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli; dell'ordine degli Infermieri, Barbara Mangiacavalli (Fnopi); del Consiglio del Notariato, Valentina Rubertelli; di ...

