Di Battista | “Qualcuno nel M5S vuole avvelenare i pozzi Non sto guidando nessuna scissione Le espulsioni? Cose da burocrati”

"Non sto guidando nessuna scissione, non intendo fondare alcun partito. Qualcuno nel M5S vuole mettermi in mezzo per avvelenare i pozzi, ma è un atteggiamento sciocco". Parola di Alessandro Di Battista. A poco più di una settimana dall'addio al Movimento – deciso dopo che nei Cinque Stelle ha prevalso la linea di sostegno al Governo Draghi – l'ex deputato torna a parlare. E lo fa già da ex. Le espulsioni dei parlamentari dissidenti? "Io mi sono fatto da parte", risponde, intervistato da Ilfattoquotidiano.it. "Queste sono responsabilità dei dirigenti del M5S. Certo, sono scelte più da burocrati che da politici. Ma affari loro". Una cosa, però, Di Battista ci tiene a dirla ai suoi ex compagni di viaggio.

