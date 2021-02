Caso Gregoretti, Lamorgese al Gup: "C'è continuità d'azione con Diciotti e Ocean viking" (Di venerdì 19 febbraio 2021) “C’è una continuità di azione fra casi Diciotti, Gregoretti e Ocean viking”. Questa la risposta - da quanto di apprende - del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, alla precisa domanda del gup Nunzio Sarpietro. La titolare del Viminale ha da poco concluso la sua deposizione nell’udienza preliminare sulla vicenda Gregoretti, in cui l’ex ministro Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona. Una risposta che conferma la tesi della difesa del leader leghista: prima l’impegno dell’Europa a redistribuire ed accogliere, poi gli sbarchi. Ora è in corso la deposizione del responsabile della Farnesina, Luigi Di Maio. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) “C’è unadifra casi”. Questa la risposta - da quanto di apprende - del ministro dell’Interno, Luciana, alla precisa domanda del gup Nunzio Sarpietro. La titolare del Viminale ha da poco concluso la sua deposizione nell’udienza preliminare sulla vicenda, in cui l’ex ministro Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona. Una risposta che conferma la tesi della difesa del leader leghista: prima l’impegno dell’Europa a redistribuire ed accogliere, poi gli sbarchi. Ora è in corso la deposizione del responsabile della Farnesina, Luigi Di Maio.

