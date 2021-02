Caro Draghi, la pandemia non ha cancellato l'immigrazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le cronache narrano che Draghi si fosse dimenticato di parlare di immigrazione, e abbia recuperato ieri nella replica alla Camera, su segnalazione del solerte Giorgetti. Può darsi. L’augurio è che il premier abbia ben chiaro che non si tratta di un tema reso definitivamente marginale dalla pandemia. Per spiegarmi ricorro a un episodio minore, che mi bolle ancora in testa, essendo avvenuto appena l’altro ieri. La scena è Prati, signorilissimo quartiere al centro di Roma, che stavo attraversando -in ora di punta- a passo veloce. A via Cicerone incrocio la mano tesa di un mendicante, regolarmente di colore, in questo caso giovanissimo, sui venti anni, forse irregolare, o forse no, chissà. Non mi sono fermato, avevo fretta. In genere il ragazzo di Azione Cattolica, che resta in me, molla qualche euro, ma l’altro giorno avevo fretta. ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Le cronache narrano chesi fosse dimenticato di parlare di, e abbia recuperato ieri nella replica alla Camera, su segnalazione del solerte Giorgetti. Può darsi. L’augurio è che il premier abbia ben chiaro che non si tratta di un tema reso definitivamente marginale dalla. Per spiegarmi ricorro a un episodio minore, che mi bolle ancora in testa, essendo avvenuto appena l’altro ieri. La scena è Prati, signorilissimo quartiere al centro di Roma, che stavo attraversando -in ora di punta- a passo veloce. A via Cicerone incrocio la mano tesa di un mendicante, regolarmente di colore, in questo caso giovanissimo, sui venti anni, forse irregolare, o forse no, chissà. Non mi sono fermato, avevo fretta. In genere il ragazzo di Azione Cattolica, che resta in me, molla qualche euro, ma l’altro giorno avevo fretta. ...

