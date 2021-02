Aversa | precipita dal cestello del camion | Biagio muore dopo la corsa in ospedale

Ultime Notizie dalla rete : Aversa precipita

Agenzia ANSA

... spezzata la vita di un ragazzo di 19 anni Caserta,da un'impalcatura di circa sei metri: ... Un operaio di 64 anni , residente a San Cipriano d', ha perso la vita in un cantiere di una ...Al suo posto, il ritorno di Stefano D'. Si riscatta il Sassuolo dopo il pesante ko di Bergamo,... Vola il Benevento,il Cagliari, appena tre punti sopra la zona calda.di Crispano è morto dopo essere precipitato da circa 15 metri in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Carinaro in provincia di Caserta. Secondo la ricostruzione degli agenti del ...Un operaio di 56 anni, Biagio Mormile, di Crispano (Napoli) è morto dopo essere precipitato da circa 15 metri in un incidente sul lavoro nella zona industriale di Carinaro (Caserta). (ANSA) ...