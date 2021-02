Ariana Grande pubblica 4 nuove canzoni | someone like u | main thing | test drive e worst behavior

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nonostante Positions sia l’album diche ascolto meno volentieri, ai fan è piaciuto parecchio e infatti ha debuttato alla 1 della Billboard con 180.000 copie. Visto il discreto successo del disco la popstar americana ha deciso di rilasciare una deluxe edition con 4 nuovi pezzi:u,. Proprio come per ledella versione standard, anche questi brani sono carucci, orecchiabili, ma nulla di più,è quello che al primo ascolto ha catturato di più la mia attenzione e adesso già la canticchio, ma resta abbastanza basic. Una pecca di questi inediti? Oltre a non avere un ritornello catchy (in ...

ha condiviso sui suoi account social degli snippet di "Someone Like You (interlude)", "Test Drive", "Worst Behavior" e "Main Thing", i quattro brani inediti presenti nella versione ...Ariana Grande ti fa sentire in anteprima un assaggio delle nuove canzoni di "Positions Deluxe" Ariana Grande ha condiviso sui suoi account social degli snippet di "Someone Like You (interlude)", "Test ...Le nomination di quest'anno vedono Justin Bieber in testa per numero di nomine, seguito da Stranger Things e poi da Ariana Grande, I Croods 2: Una Nuova Era, Henry Danger, High School Musical: The Mus ...