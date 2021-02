Ai partiti la scelta: far passare “’a nuttata” o accettare la sfida (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oltre che il cambio del presidente del Consiglio, della maggioranza e di parte consistente della squadra, il passaggio dal Conte bis al governo Draghi ha determinato anche (e, per certi versi, soprattutto) il superamento della formula politica che era alla base del precedente esecutivo e del tentativo (abortito) di dar vita a un Conte ter. Lo stesso capo dello Stato del resto, nel preannunciare l’affidamento dell’incarico all’ex presidente della Bce, aveva rivolto un appello a tutte le forze parlamentari affinché dessero la fiducia a “un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. Ne consegue che a sostenere Draghi non è certo una coalizione, ma una serie di forze politiche che singolarmente, e senza una connessione obbligata fra loro, si rapportano “one-to-one” con il premier. Gli esiti politici di questa fase sono tutti aperti e dipendono da ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Oltre che il cambio del presidente del Consiglio, della maggioranza e di parte consistente della squadra, il passaggio dal Conte bis al governo Draghi ha determinato anche (e, per certi versi, soprattutto) il superamento della formula politica che era alla base del precedente esecutivo e del tentativo (abortito) di dar vita a un Conte ter. Lo stesso capo dello Stato del resto, nel preannunciare l’affidamento dell’incarico all’ex presidente della Bce, aveva rivolto un appello a tutte le forze parlamentari affinché dessero la fiducia a “un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. Ne consegue che a sostenere Draghi non è certo una coalizione, ma una serie di forze politiche che singolarmente, e senza una connessione obbligata fra loro, si rapportano “one-to-one” con il premier. Gli esiti politici di questa fase sono tutti aperti e dipendono da ...

