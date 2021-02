Vita in diretta, Alberto Matano fa una domanda all’ospite “Quando torni?” la risposta spiazza Matano che però, subito dopo, gli risponde a tono (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alberto Matano, che conduce ogni giorno dal lunedì al venerdì Vita in diretta su Rai 1, si sta facendo apprezzare ogni giorno di più per il suo modo di fare sempre più da padrone di casa. Alberto Matano riesce a mettere gli ospiti sempre a loro agio anche se, Quando occorre, sa essere molto rigoroso e severo come Quando un ospite in collegamento si rifiutava di indossare la mascherina e lui ha immediatamente stoppato l’intervista. Alberto Matano e la sua Vita privata Della Vita privata di Alberto Matano non si sa nulla o quasi. Se si fa eccezione per le notizie che trapelano ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 18 febbraio 2021), che conduce ogni giorno dal lunedì al venerdìinsu Rai 1, si sta facendo apprezzare ogni giorno di più per il suo modo di fare sempre più da padrone di casa.riesce a mettere gli ospiti sempre a loro agio anche se,occorre, sa essere molto rigoroso e severo comeun ospite in collegamento si rifiutava di indossare la mascherina e lui ha immediatamente stoppato l’intervista.e la suaprivata Dellaprivata dinon si sa nulla o quasi. Se si fa eccezione per le notizie che trapelano ...

