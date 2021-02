No More Heroes 3 arriva in estate su Switch (Di giovedì 18 febbraio 2021) Travis Touchdown è pronto a tornare questa estate su Switch con No More Heroes 3, come ci conferma un trailer visto nell’ultimo Direct Negli ultimi tempo aveva fatto perdere le proprie tracce, ma Travis Touchdown sembra in procinto di tornare a rubare la scena, con un nuovo capitolo inedito della serie che lo vede protagonista. Certo, era ricomparso solo nel 2018 grazie a Travis Strikes Again: No More Heroes, ma si era trattato solo di un piccolo aperitivo, non certo all’altezza di un episodio nuovo di zecca. A rimediare ci penserà, pertanto, No More Heroes 3, inizialmente previsto per lo scorso anno, ma che in seguito ha visto la propria uscita su Switch slittare al 2021. No More Heroes 3 sbarcherà ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 18 febbraio 2021) Travis Touchdown è pronto a tornare questasucon No3, come ci conferma un trailer visto nell’ultimo Direct Negli ultimi tempo aveva fatto perdere le proprie tracce, ma Travis Touchdown sembra in procinto di tornare a rubare la scena, con un nuovo capitolo inedito della serie che lo vede protagonista. Certo, era ricomparso solo nel 2018 grazie a Travis Strikes Again: No, ma si era trattato solo di un piccolo aperitivo, non certo all’altezza di un episodio nuovo di zecca. A rimediare ci penserà, pertanto, No3, inizialmente previsto per lo scorso anno, ma che in seguito ha visto la propria uscita suslittare al 2021. No3 sbarcherà ...

