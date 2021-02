Messaggi vocali su Twitter, ora è possibile: ecco come (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alfie Borromeo La mania del momento, ovvero quella dei Messaggi vocali, ha colpito anche Twitter. La piattaforma dedicata ai cinguettii ha infatti dato il via alle prove sul campo per la funzionalità che consente di inviare brevi registrazioni attraverso i DM, ovvero le comunicazioni dirette – e completamente private – tra utenti. come accaduto a Facebook, che ha deciso di implementare un servizio simile nella sua chat, anche per Twitter tutto è partito con il successo mondiale dell’app dedicata alla comunicazione vocale: Clubhouse. In ogni caso, la novità dei Messaggi vocali non è proprio una novità per la piattaforma dei 140 caratteri. Durante lo scorso mese di giugno, aveva già inserito tra le funzionalità per gli utenti Apple la condivisione di tweet ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alfie Borromeo La mania del momento, ovvero quella dei, ha colpito anche. La piattaforma dedicata ai cinguettii ha infatti dato il via alle prove sul campo per la funzionalità che consente di inviare brevi registrazioni attraverso i DM, ovvero le comunicazioni dirette – e completamente private – tra utenti.accaduto a Facebook, che ha deciso di implementare un servizio simile nella sua chat, anche pertutto è partito con il successo mondiale dell’app dedicata alla comunicazione vocale: Clubhouse. In ogni caso, la novità deinon è proprio una novità per la piattaforma dei 140 caratteri. Durante lo scorso mese di giugno, aveva già inserito tra le funzionalità per gli utenti Apple la condivisione di tweet ...

Ultime Notizie dalla rete : Messaggi vocali I portavoce, da Ghirelli alla Ansuini passando per Casalino (18/02/2021) Sarà perché all'epoca non vi erano i 'messaggi vocali'? Forse. Ma i tre sopracitati non li si vede cadere nell'errore di mandare in una chat di gruppo un 'vocale' che poi finisce paro paro su qualche ...

