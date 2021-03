Le promesse di Draghi | tra entusiasmi e mugugni

Advertising

Filocre1 : @marcotravaglio Proprio il contrario. Alcuni giornali e alcune reti tv osannavano Conte, ora dopo aver visto le pro… - niclanrg : RT @MZampedroni: Dopo Conte, Draghi è riuscito a scacciare Arcuri, altre promesse e DCPM, ora, nei parchi, anche i giochi dei bambini sono… - emilio05714955 : RT @MZampedroni: Dopo Conte, Draghi è riuscito a scacciare Arcuri, altre promesse e DCPM, ora, nei parchi, anche i giochi dei bambini sono… - Jardinlesmots : RT @MZampedroni: Dopo Conte, Draghi è riuscito a scacciare Arcuri, altre promesse e DCPM, ora, nei parchi, anche i giochi dei bambini sono… - MZampedroni : Dopo Conte, Draghi è riuscito a scacciare Arcuri, altre promesse e DCPM, ora, nei parchi, anche i giochi dei bambin… -

Ultime Notizie dalla rete : promesse Draghi

Ed è con l'augurio che sapremo tenere fede al contenuto di questo piano, alle aspettative , alledi questo piano che vi ringrazio per oggi". Lo dice il premier Mariointervenendo ...Giuseppe Conte è caduto e ora Peter Gomez vuole riscuotere lefatte dai partiti. Lega compresa. 'Mi aspetto dal mio amico Borghi che lavori pancia a ... Minzolini, svolta "sovranista" di: ...Il centrodestra propenso a misure mirate, ma per Speranza può non bastare. Puglia e Campania decidono di anticipare la stretta ..."Giorgetti aveva promesso di occuparsi da subito della vertenza Whirlpool, ma ad oggi sembra calato il silenzio ...