Juventus | il comunicato sull’infortunio di Chiellini Escluse lesioni

CalcioPillole : #Chiellini, il comunicato della #Juventus: nessuna lesione muscolare. Sospiro di sollievo in casa Juventus: gli ac… - newsjlive : ?? Con una nota ufficiale la Juventus ha comunicato che: “#Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il J|M… - serieAnews_com : ?? Infortunio #Chiellini, arriva il comunicato della #Juventus - infoitsport : Juventus, il comunicato sulle condizioni di Chiellini - calciomercatoit : ??#Juventus - Infortunio #Chiellini: nessuna lesione al polpaccio destro -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus comunicato

Ed infatti ildiramato oggi dallatrasmette ottimismo, non ci sono lesioni e le sue condizioni verranno valutate di giorni in giorno: 'Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa ...Commenta per primo Latira un sospiro di sollievo per quel che riguarda le condizioni di Giorgio Chiellini. Il ... oggi il club ha diramato unin merito al suo stato di salute. IL ...La Juventus dovrà abituarsi per un periodo all’assenza di Giorgio Chiellini. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA ! La società bianconera, infatti, ha fatto sapere attraverso i propri canali ...La Juve perde i pezzi, ma per meno tempo del previsto. Chiellini starà fuori per 15 giorni al massimo, non ha riportato lesioni muscolari. Lo ha comunicato la Juventus nel consueto report giornaliero: ...