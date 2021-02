Jeff Bezos ed Elon Musk in “guerra” | sapete chi è il più ricco al mondo?

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Scontro tra titani, latraedè più aperta che mai. I due si contendono lo scettro dell’uomo piùal, chi ha vinto?… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

Non è durato molto in cima alla classifica dei più ricchi del mondo, il patron della Tesla Elon Musk , che di recente aveva superato Jeff Bezos conquistando così il primo gradino del podio proprio grazie all'impennata delle azioni della nota casa automobilistica. La classifica di Forbes però è già cambiata un'altra volta, ... Dopo aver subito il sorpasso dal patron di Tesla e SpaceX Elon Musk, Jeff Bezos torna ad essere l'uomo più ricco del mondo secondo la classifica Bloomerg Bilionaires Index . Il ritorno del fondatore di Amazon in cima alla lista dei paperoni è arrivato dopo l'ultima ... Scontro tra titani, la guerra tra Jeff Bezos ed Elon Musk è più aperta che mai. I due si contendono lo scettro dell'uomo più ricco al mondo, chi ha vinto?