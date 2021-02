(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Le sfide che ildovrà affrontare sono sotto gli occhi di tutti, ieri lei presidente Draghi ha detto che non esiste un prima e un dopo, dobbiamo occuparci di chi soffre adesso, ha detto che centrali sono le politiche del lavoro, non posso che condividerlo. E’ necessario fin da subito la riforma degli ammortizzatori sociali. Il nostro auspicio è che ci sia una significativa riduzione dellasuldel lavoro”. Così il deputato della Lega Claudio, nel corso della discussione generale alla Camera sulle comunicazioni del premier Mario Draghi per la fiducia. L'articolo CalcioWeb.

zazoomblog : Governo: Durigon ‘ridurre pressione fiscale su costo lavoro’ - #Governo: #Durigon #‘ridurre - akipopilo : RT @LegaSalvini: ?? DISCUSSIONE FIDUCIA GOVERNO DRAGHI, L'INTERVENTO DI CLAUDIO DURIGON (LEGA). #Camera - Fabiomass65 : RT @LegaSalvini: ?? DISCUSSIONE FIDUCIA GOVERNO DRAGHI, L'INTERVENTO DI CLAUDIO DURIGON (LEGA). #Camera - Noiconsalvini : ?? DISCUSSIONE FIDUCIA GOVERNO DRAGHI, L'INTERVENTO DI CLAUDIO DURIGON (LEGA). #Camera - TV7Benevento : Governo: Durigon, 'ridurre pressione fiscale su costo lavoro'... -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Durigon

SardiniaPost

Dem in subbuglio per le ipotesi Molteni agli Interni eal Lavoro. Zingaretti ora punta sulle donne: D'Elia e Madia possibili new entry. M5S: ...A favore di, che è già stato sottosegretario al Lavoro e per il quale si pensa anche di una nomina in un ministero economico, gioca anche la necessità di fornire rappresentanza nel..."Stare all'interno di questo Governo ci permette di dire la nostra su alcune cose che devono essere fatte. Non si fanno giochi sul mero consenso" ...Veti e marcature strette: il puzzle dei sottosegretari si va componendo tenendo conto del difficile incastro di indicazioni che giungono da partiti che fino a ieri l'altro si davano battaglia. Il fron ...