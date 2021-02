Governo, Draghi ottiene la fiducia alla Camera (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Camera ha votato la fiducia al Governo Draghi con 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti. Presenti 596 deputati. “Bene la fiducia al Governo Draghi. Ora insieme al lavoro per amore dell’Italia e per dare ai giovani un Paese migliore”, è il primo commento su Twitter di Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico. Sono 16 gli esponenti del M5S che hanno votato no alla fiducia e quattro i pentastellati che si sono astenuti, mentre altri 12 deputati del Movimento non hanno partecipato al voto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laha votato laalcon 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti. Presenti 596 deputati. “Bene laal. Ora insieme al lavoro per amore dell’Italia e per dare ai giovani un Paese migliore”, è il primo commento su Twitter di Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico. Sono 16 gli esponenti del M5S che hanno votato noe quattro i pentastellati che si sono astenuti, mentre altri 12 deputati del Movimento non hanno partecipato al voto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

