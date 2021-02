‘Chi l’ha visto?’, clamorosa svolta nella scomparsa dei badanti Alessandro e Luigi. La verità choc dopo 6 anni di silenzio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono passati quasi sette anni da quando Alessandro Sabatino, 40 anni e Luigi Cerreto, 23 anni, residenti a Caserta, scomparvero nel nulla a Siracusa. I fatti risalgono al 12 maggio 2014 e da allora non sono mai più stati trovati. Dalla città campana, Alessandro e Luigi si erano trasferiti in Sicilia, precisamente a Siracusa, dove avevano trovato lavoro come badanti a casa di un anziano. Ora il caso potrebbe essere ad una svolta. Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno trovato resti umani all’interno di una villa in contrada Tivoli, ad una decina di chilometri dal capoluogo, nella zona dove sarebbero scomparsi. Il ritrovamento è avvenuto proprio nella villa di Giampiero Riccioli, figlio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono passati quasi setteda quandoSabatino, 40Cerreto, 23, residenti a Caserta, scomparvero nel nulla a Siracusa. I fatti risalgono al 12 maggio 2014 e da allora non sono mai più stati trovati. Dalla città campana,si erano trasferiti in Sicilia, precisamente a Siracusa, dove avevano trovato lavoro comea casa di un anziano. Ora il caso potrebbe essere ad una. Gli agenti della squadra mobile di Siracusa hanno trovato resti umani all’interno di una villa in contrada Tivoli, ad una decina di chilometri dal capoluogo,zona dove sarebbero scomparsi. Il ritrovamento è avvenuto propriovilla di Giampiero Riccioli, figlio ...

