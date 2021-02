Buffon, non le dire (più) certe cose (Di giovedì 18 febbraio 2021) Buffon, portiere della Juve, è stato appena multato di 5mila euro per la frase blasfema in occasione della sfida del 19 dicembre col Parma La prossima volta, forse, ci penserà due volte, oppure tre, per evitare multe e non solo. Intanto, come prevedibile, gli costa 5mila euro di ammenda la frase blasfema pronunciata contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 18 febbraio 2021), portiere della Juve, è stato appena multato di 5mila euro per la frase blasfema in occasione della sfida del 19 dicembre col Parma La prossima volta, forse, ci penserà due volte, oppure tre, per evitare multe e non solo. Intanto, come prevedibile, gli costa 5mila euro di ammenda la frase blasfema pronunciata contro il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : #Lazzari squalificato per una giornata per bestemmia. #Buffon no perchè non si capisce bene cos’abbia detto. Second… - ZZiliani : ULTIMORA. #Buffon duro con #Lazzari: 'Ben gli sta, in campo non si bestemmia, bio pane!'. - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + La #Procura FJGC, che ha chiuso l'inchiesta sulla bestemmia di… - battitomilan7 : RT @INTER291103: C’è qualcosa che non va. Škriniar bestemmia in Inter-Sassuolo: squalifica Cristante bestemmia in Bologna-Roma: squalific… - _BobRoger15_ : RT @LukeRedblack: Lazzari squalificato, Buffon multa. E ma il calcio italiano non è corrotto. -