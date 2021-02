Australian Open 2021: Osaka rovina i piani di Serena Williams, trionfa in due set e vola in finale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Naomi Osaka è la prima finalista degli Australian Open 2021. Nel match più atteso di giornata, la giocatrice nipponica ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 Serena Williams. E’ durata un’ora e sedici minuti la prima semifinale femminile, che ha visto la testa di serie numero tre sempre in controllo delle operazioni. Nulla da fare per il tanto agognato 24° slam, con l’americana che dovrà rimandare l’appuntamento al prossimo major. In finale Osaka troverà la vincente del match Muchova-Brady. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH CRONACA – Avvio in salita per la giapponese, che si ritrova subito sotto 0-2 e con una palla break da fronteggiare. Dopo averla annullata ed aver conquistato il suo primo game nel match, però, Naomi si scioglie e risale la ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Naomiè la prima finalista degli. Nel match più atteso di giornata, la giocatrice nipponica ha sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4. E’ durata un’ora e sedici minuti la prima semifemminile, che ha visto la testa di serie numero tre sempre in controllo delle operazioni. Nulla da fare per il tanto agognato 24° slam, con l’americana che dovrà rimandare l’appuntamento al prossimo major. Introverà la vincente del match Muchova-Brady. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH CRONACA – Avvio in salita per la giapponese, che si ritrova subito sotto 0-2 e con una palla break da fronteggiare. Dopo averla annullata ed aver conquistato il suo primo game nel match, però, Naomi si scioglie e risale la ...

