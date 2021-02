Alex Schwazer assolto dal Tribunale di Bolzano: “Non ci fu doping, provette alterate per incastrarlo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il gip del Tribunale di Bolzano ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico del corridore altoatesino Alex Schwazer per “non aver commesso il fatto”. La vicenda riguarda il presunto caso di doping emerso nel 2016. Secondo quanto emerge dall’ordinanza che dispone l’archiviazione, i campioni di urina di Alex Schwazer sono stati alterati. Il gip di Bolzano Walter Pelino ha scritto nell’ordinanza, citata da Agi, di ritenere “con alto grado di credibilità che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer l’1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di risultare positivi” così da “ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta come pure del suo allenatore Sandro Donati”. Leggi anche: Iran, marito vieta ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il gip deldiha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico del corridore altoatesinoper “non aver commesso il fatto”. La vicenda riguarda il presunto caso diemerso nel 2016. Secondo quanto emerge dall’ordinanza che dispone l’archiviazione, i campioni di urina disono stati alterati. Il gip diWalter Pelino ha scritto nell’ordinanza, citata da Agi, di ritenere “con alto grado di credibilità che i campioni di urina prelevati adl’1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di risultare positivi” così da “ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta come pure del suo allenatore Sandro Donati”. Leggi anche: Iran, marito vieta ...

