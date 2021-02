Ultime Notizie Roma del 17-02-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno più prendere Mario Draghi ha presentato al Senato il suo programma il governo farà le riforme ma affronterà anche l’emergenza l’unità non è un’opzione ma uno deve di tutti per l’Italia prima obiettivo di draghi la pandemia la ricostruzione come nel dopoguerra sviluppo ambientale sostenibile protezione del Lavoro riforme fiscali della pubblica amministrazione della Giustizia poi un ancoraggio l’Europa per all’Euro che versibile in più nella scuola di guardare il calendario le esigenze della pandemia e recuperare le ore di Didattica in presenza perse che cambia lo statuto del MoVimento 5 Stelle via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau la nuova governance collegiale Movimento 5 Stelle la votazione conclusasi oggi alle 12 ha visto la netta ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno più prendere Mario Draghi ha presentato al Senato il suo programma il governo farà le riforme ma affronterà anche l’emergenza l’unità non è un’opzione ma uno deve di tutti per l’Italia prima obiettivo di draghi la pandemia la ricostruzione come nel dopoguerra sviluppo ambientale sostenibile protezione del Lavoro riforme fiscali della pubblica amministrazione della Giustizia poi un ancoraggio l’Europa per all’Euro che versibile in più nella scuola di guardare il calendario le esigenze della pandemia e recuperare le ore di Didattica in presenza perse che cambia lo statuto del MoVimento 5 Stelle via libera definitivo da parte degli iscritti su Rousseau la nuova governance collegiale Movimento 5 Stelle la votazione conclusasi oggi alle 12 ha visto la netta ...

fanpage : 'Per evitare il lockdown dobbiamo indossare solo ed esclusivamente mascherine FFP2'. Il consiglio del virologo Broc… - Agenzia_Ansa : #Covid, 12.074 nuovi casi e 369 vittime nelle ultime 24 ore. Effettuati 294.411 tamponi, il tasso di positività sal… - fanpage : Variante inglese, stop agli spostamenti in entrata e in uscita dalla provincia di Ancona - luisaloffredo28 : RT @fanpage: Draghi risponde a Salvini: “Questo governo sostiene l’irreversibilità dell’Euro” #Senato #17febbraio - fanpage : 'Mi sono cadute le braccia', Vittorio Sgarbi drastico, annuncia il suo 'No' alla fiducia -