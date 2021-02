Twitch banna uno streamer per aver minacciato di uccidere il figlio di 4 anni dopo aver perso ad Escape from Tarkov (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In pochissimo tempo, Twitch è diventato un paradiso per gli amanti dei videogiochi, che possono guardare le vite di sempre più streamer. Mentre i video dedicati agli speedrun o alle prestazioni in Battle Royale erano inizialmente il cuore dei contenuti di Twitch, gli streamer non hanno esitato a diversificarsi molto rapidamente per distinguersi e attirare più abbonati. Insomma, una carriera come streamer permette persino di costruire una bella fortuna su Twitch. Forse è quello che deve essersi detto KillaMfCam quando ha scelto di lanciarsi su Twitch poche settimane fa. Sfortunatamente per lui, l'avventura sulla piattaforma Amazon è stata interrotta, soprattutto a causa di un incidente che ha spinto Twitch a bannarlo a tempo ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In pochissimo tempo,è diventato un paradiso per gli amanti dei videogiochi, che possono guardare le vite di sempre più. Mentre i video dedicati agli speedrun o alle prestazioni in Battle Royale erano inizialmente il cuore dei contenuti di, glinon hanno esitato a diversificarsi molto rapidamente per distinguersi e attirare più abbonati. Insomma, una carriera comepermette persino di costruire una bella fortuna su. Forse è quello che deve essersi detto KillaMfCam quando ha scelto di lanciarsi supoche settimane fa. Sfortunatamente per lui, l'avventura sulla piattaforma Amazon è stata interrotta, soprattutto a causa di un incidente che ha spintorlo a tempo ...

