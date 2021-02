Microsoft Edge Dev: novità versione 90.0.796.0 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La variante Dev del browser Microsoft Edge si è recentemente aggiornata alla versione 90.0.796.0 implementando alcune novità. novità in questa versione Migliorata la ricerca nei menu Preferiti e Cronologia: Aggiunta la possibilità di iniziare a digitare per cercare non appena i menu Preferiti e Cronologia vengono aperti e caricati. Precedentemente era necessario necessario cliccare sull’icona di ricerca all’interno dei menu. Migliorata la barra degli indirizzi: Quando si clicca sulla barra degli indirizzi vuota nella pagina “Nuova scheda” vengono mostrati suggerimenti dalla cronologia di navigazione locale. Altre novità: Introdotto il supporto per i nomi personalizzati nel selettore di certificati. Abilitata la funzione Single Sign-On per macOS. Inoltre, è stato ... Leggi su windowsinsiders (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La variante Dev del browsersi è recentemente aggiornata alla90.0.796.0 implementando alcunein questaMigliorata la ricerca nei menu Preferiti e Cronologia: Aggiunta la possibilità di iniziare a digitare per cercare non appena i menu Preferiti e Cronologia vengono aperti e caricati. Precedentemente era necessario necessario cliccare sull’icona di ricerca all’interno dei menu. Migliorata la barra degli indirizzi: Quando si clicca sulla barra degli indirizzi vuota nella pagina “Nuova scheda” vengono mostrati suggerimenti dalla cronologia di navigazione locale. Altre: Introdotto il supporto per i nomi personalizzati nel selettore di certificati. Abilitata la funzione Single Sign-On per macOS. Inoltre, è stato ...

