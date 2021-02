Lourdes Leon Ciccone | audace testimonial per Marc Jacobs

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel 2018 ha debuttato per la prima volta in passerella, in occasione della New York Fashion Week, ed è stata protagonista di una campagna per Converse rappresentando la libertà d’espressione. Poco meno di due anni fa invece, è stata il volto della collezione di Jean Paul Gaultier in collaborazione con Supreme: parliamo di Lola (all’anagrafe Lourdes) Leon Ciccone, figlia di Madonna e trend setter edgy e fuori dall’ordinario. Con i suoi look originali e il suo approccio libero da regole – ma con numerosi riferimenti alla subcultura grunge e all’estetica anni 2000 – conquista sempre più brand, ed era solo una questione di tempo prima che uno dei designer prediletti di Madonna reclutasse sua figlia come testimonial: Marc Jacobs.