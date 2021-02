La casta dei procuratori dei calciatori la spunta ancora: la legge per ‘moralizzare’ la loro professione è stata annacquata dalla Figc (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Doveva essere la grande riforma per “moralizzare” il mercato e regolarizzare la professione dell’agente sportivo, sempre più cruciale nel calcio moderno: basta parenti, soubrette e procuratori improvvisati, fuori i mercanti dal tempio, solo professionisti abilitati al tavolo delle trattative. Regole ferree, un esame serio, una selezione vera. Poi, fatta la legge, come al solito si è trovato l’inganno: una piccola deroga approvata dalla FederCalcio (ma avallata dal Coni e persino dal Ministero dello Sport) che permette anche a chi non ha il titolo di continuare a esercitare. La scappatoia si chiama “domiciliazione”. Basta eleggere il proprio domicilio presso uno studio registrato, appoggiarsi a un agente vero, e praticamente chiunque può esercitare come procuratore. L’obbligo del tesserino scompare, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Doveva essere la grande riforma per “moralizzare” il mercato e regolarizzare ladell’agente sportivo, sempre più cruciale nel calcio moderno: basta parenti, soubrette eimprovvisati, fuori i mercanti dal tempio, solo professionisti abilitati al tavolo delle trattative. Regole ferree, un esame serio, una selezione vera. Poi, fatta la, come al solito si è trovato l’inganno: una piccola deroga approvataFederCalcio (ma avallata dal Coni e persino dal Ministero dello Sport) che permette anche a chi non ha il titolo di continuare a esercitare. La scappatoia si chiama “domiciliazione”. Basta ere il proprio domicilio presso uno studio registrato, appoggiarsi a un agente vero, e praticamente chiunque può esercitare come procuratore. L’obbligo del tesserino scompare, è ...

