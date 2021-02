Il cast di Buffy accusa il regista Joss Whedon

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Piovono accuse pesanti daldicontro il: si parla di abusi psicologici sul set Dopo il Harvey Weinstein e una miriade di casi di abusi, un altro scandalo si è abbattuto sull’America. Si tratta didei film Avengers: Age of Ultron, Justice League e della serie. Un membro deldell’Ammazza… L'articolo Corriere Nazionale.

cannibal_kid : RT @ParamountItalia: “Non sostengo abusi di alcun tipo e ho il cuore spezzato nell'apprendere le esperienze di alcuni membri del cast” #Buf… - ParamountItalia : “Non sostengo abusi di alcun tipo e ho il cuore spezzato nell'apprendere le esperienze di alcuni membri del cast”… - s3nt1 : Dalle ultime dichiarazioni che stanno venendo fuori dal cast di Buffy ormai possiamo ritenere conclusa la carriera… - infoitcultura : Joss Whedon accusato di abusi anche dal cast di Buffy - GoldOscar : Che bello vedere il cast di buffy the vampire slayer supportarsi l’un l’altra ancora dopo tanti anni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : cast Buffy

Stiamo parlando di capolavori da recuperare o rivedere come 24 ,l'ammazzavampiri , Desperate ... Godfather of Harlem è un crime drama ambientato negli anni '60 il cuistellare (Forest ...Al momento non ci sono dettagli concreti su premessa e, né su quando vedremo la serie su Star. ... Prison Break , Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane , Lost , Alias e- L'...Piovono accuse pesanti dal cast di Buffy contro il regista Joss Whedon: si parla di abusi psicologici sul set Dopo il Harvey Weinstein e una miriade di casi di abusi, un altro scandalo si è abbattuto ...Ray Fisher ha ribadito che le sue accuse contro Joss Whedon sono vere dopo che nuove accuse contro il regista sono arrivate da parte di alcuni membri del ...