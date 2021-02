Governo | Draghi in Senato per la fiducia - Zingaretti | ' Basta liti | l' Italia è in buone mani' - Nasce l' intergruppo M5s - Pd - Leu

ricpuglisi : Molti italiani attendono segni tangibili che questo governo sia il Draghi 1, non il Conte 3. Ieri, grazie a… - lorepregliasco : Palazzo Chigi fa sapere all'AGI che la decisione sugli impianti sciistici è stata adottata in base alle informazion… - ciropellegrino : Quindi ho capito bene? L'intervista a #Brunetta sullo #smartworking che il Corriere cita oggi è stata rilasciata a… - nemiroski : @angelofusco1966 @bobogiac @lucianonobili Sorprende che il PD, partito della responsabilità, anteponga sia al succe… - Lucil1Luciana : @Andyphone @Francescaclick @marco_gervasoni @FratellidItalia Governo di unità è quello che si è costituito, ne avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

...fotografa la trattativa in corso per assegnare i posti di sottogoverno dell'esecutivo. In ...del Consiglio vorrebbe comporre entro la settimana per poi dedicarsi all'attività di. I posti ...Ilrappresenta una grande scommessa e il Pd lo sosterrà con impegno e lealtà, con i suoi contenuti programmatici e con i suoi ideali e valori'. Lo ha spiegato il segretario del Pd, ...(Adnkronos). Si vota oggi al Senato la fiducia al governo di Mario Draghi. 6.50 - Prima prova in Aula per Mario Draghi, oggi al Senato per il voto di fiducia al governo Così, secondo quanto apprende l ...A poco sembra essere servito l’invito al silenzio rivolto in Cdm dal presidente del Consiglio mirava proprio a sminare possibili polemiche prima del voto di fiducia. editato in: da. E’ il giorno dell’ ...