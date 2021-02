Disastro ambientale Ilva: chiesti oltre 20 anni di carcere per i Riva e 5 per Vendola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I pm del pool per i reati ambientali della procura di Taranto hanno chiesto 28 e 25 anni di reclusione per Fabio e Nicola Riva, ex proprietari e amministratori dell’Ilva, tra i 47 imputati (44 persone e tre società) nel processo chiamato Ambiente Svenduto sull’inquinamento ambientale prodotto dallo stabilimento siderurgico. Sono accusati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al Disastro ambientale, all’avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Cinque anni di reclusione sono stati chiesti invece per l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola nell’ambito del processo. In questo caso l’accusa è di concussione aggravata in concorso, in quanto, secondo la tesi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) I pm del pool per i reati ambientali della procura di Taranto hanno chiesto 28 e 25di reclusione per Fabio e Nicola, ex proprietari e amministratori dell’, tra i 47 imputati (44 persone e tre società) nel processo chiamato Ambiente Svenduto sull’inquinamentoprodotto dallo stabilimento siderurgico. Sono accusati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al, all’avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro. Cinquedi reclusione sono statiinvece per l’ex presidente della Regione Puglia Nichinell’ambito del processo. In questo caso l’accusa è di concussione aggravata in concorso, in quanto, secondo la tesi ...

repubblica : 'Ventotto anni di carcere per Riva, 5 anni per Vendola', le richieste del pm per il disastro ambientale dell'Ilva - RaiNews : I reati ipotizzati sono associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze ali… - HuffPostItalia : Disastro ambientale Ilva: chiesti oltre 20 anni di carcere per i Riva e 5 per Vendola - SiculoAnarkiko : Disastro ambientale #Ilva: chiesti oltre 20 anni di carcere per i Riva e 5 per Vendola -