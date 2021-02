Zaia: “Se piste da sci chiuse, valga per tutta l’Europa” (Di martedì 16 febbraio 2021) “I nostri tecnici hanno stilato un documento con le prescrizioni che se adottate e seguite con scrupolo possono consentire l’avvio regolare della stagione sciistica. Adesso sottoporremo le nostre linee guida alla valutazione del Comitato tecnico scientifico. Spero che ci sia un confronto serrato, di merito, e non pregiudiziale”. Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. “Io penso – osserva – che prendere una decisione oggi sia prematuro. Stiamo assistendo a un rallentamento della curva dei contagi ed è una buona cosa. Ma bisogna valutare la situazione giorno per giorno”. Se il governo optasse per lo stop allo sci? ”Se è per tutela della salute, pur avendo un’opinione diversa, ci atterremo alla decisione. A tre condizioni, però – replica – Anzitutto va fatta una comunicazione chiara, seria, non catastrofista. Perché ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) “I nostri tecnici hanno stilato un documento con le prescrizioni che se adottate e seguite con scrupolo possono consentire l’avvio regolare della stagione sciistica. Adesso sottoporremo le nostre linee guida alla valutazione del Comitato tecnico scientifico. Spero che ci sia un confronto serrato, di merito, e non pregiudiziale”. Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Luca, presidente della Regione Veneto. “Io penso – osserva – che prendere una decisione oggi sia prematuro. Stiamo assistendo a un rallentamento della curva dei contagi ed è una buona cosa. Ma bisogna valutare la situazione giorno per giorno”. Se il governo optasse per lo stop allo sci? ”Se è per tutela della salute, pur avendo un’opinione diversa, ci atterremo alla decisione. A tre condizioni, però – replica – Anzitutto va fatta una comunicazione chiara, seria, non catastrofista. Perché ...

