Ultime Notizie Roma del 16-02-2021 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione ledall’Italia e dal mondo apriamo con la lotta lavanderia innalzare le misure contro la variante inglese del covid in agenzia Europea per la per il controllo delle malattie Istituto Superiore di Sanità dicono di rafforzare distanziamento Smart Working restrizione negli spostamenti attacca speranza la stagione è finita ora il Ristori nell’ordinanza del ministro Lanza sullo sci è mancato di rispetto per i lavoratori della montagna per l’Italia servono Dello Buono come quello del Veneto dice il neo-ministro euro gruppo Gentiloni gestire con attenzione il ritiro del sostegno alle imprese distinzione tra imprese non Vitali e Vitali che necessitano di sostegno ha detto il commissario europeo all’economia al termine della ...