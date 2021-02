Ternana | Lucarelli contro il Catania senza due calciatori

(Di martedì 16 febbraio 2021) Seduta di rifinitura questo pomeriggio per la. Al termine dell’allenamento Cristianoha comunicato la lista dei 24 convocati per la partita in programma domani alle 15.00 al Libero Liberati (diretta in chiaro su Cusano Italia Tv, canale 264 del digitale terrestre). I rossoverdi affronteranno ilin salute come ha ammesso il ds Leone. Indisponibili: Palumbo (squalificato), Ndir (infortunato)Portieri: Casadei, Iannarilli, VitaliDifensori: Celli, Boben, Defendi, Frascatore, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo, SuagherCentrocampisti: Damian, Furlan, Paghera, Proietti, SalzanoAttaccanti: Falletti, Ferrante, Partipilo, Peralta, Rai?evi?, Torromino, Vantaggiatocaption id="attachment 985315" align="alignnone" width="2000"Avellino (fotoCalcio)/caption ITA Sport ...

Niente conferenza stampa alla vigilia per l'allenatore Cristiano. La suaincontrerà l'ex amore Catania al quale è legato indissolubilmente dopo aver allenato i rossazzurri per ben due volte e fino alla passata stagione. Al suo posto è intervenuto ...A poche dalla partita molto complicata con il Catania , in conferenza stampa si è presentato il direttore sportivo dellaLuca Leone che ha preso il posto del tecnico Cristianoche ha preferito disertare la sala visto che lo scorso anno sedeva sulla panchina rossazzurra. 'Ogni partita nasconde una ...Niente conferenza stampa alla vigilia per l’allenatore Cristiano Lucarelli. La sua Ternana incontrerà l’ex amore Catania al quale è legato indissolubilmente dopo aver allenato i rossazzurri per ben du ...Alla vigilia di Ternana-Catania videoconferenza di Luca Leone, visto che mister Lucarelli aveva già annunciato di non voler parlare per non creare eventuali malintesi derivanti dal suo passato sulla p ...